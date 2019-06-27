Silivri'de kaçak ve sahte içki deposuna operasyon

Silivri'de kaçak ve sahte içki deposuna operasyon

Polis ekipleri Silivri'de kaçak ve sahte içki depolanan adreslere operasyon düzenledi.

Silivri'de kaçak ve sahte içki deposuna operasyon

Polis ekipleri Silivri'de kaçak ve sahte içki depolanan adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 96 şişe içki ile alkol yapımında kullanılan 15 litre kimyasal madde ele geçirildi.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selimpaşa Mahallesi'nde bulunan bir adres ve yanındaki depoda kaçak ve sahte içkilerin depolandığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, yapılan çalışmalar sonunda 17 Haziran günü saat 13.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyonda 96 şişe içki ile alkol yapımında kullanılan 15 litre kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Ali M (55) isimli şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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