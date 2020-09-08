SİLİVRİ'DE KAÇAK AYAKKABI OPERASYONU
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SİLİVRİ'DE KAÇAK AYAKKABI OPERASYONU

Silivri'de bir depoya baskın yapan polis ekipleri ünlü markaların kaçak ürünlerinden oluşan 500 adet ayakkabı ele geçirdi.

08.09.2020 22:25 | Son Güncelleme: 08.09.2020 22:29

Silivri'de bir depoya baskın yapan polis ekipleri ünlü markaların kaçak ürünlerinden oluşan 500 adet ayakkabı ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM- Güvenlik Büro Amirliği ekipleri Pirimehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir depoya operasyon yaptı. Operasyonda ünlü ayakkabı markalarının kaçak ürünlerinin bulunduğu 500 adet ayakkabı ele geçirildi. Piyasa değeri 250 bin lira olan ürünlere polis ekiplerince el konuldu. Şüpheli A.S., E.C., ve M.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SİLİVRİ'DE KAÇAK AYAKKABI OPERASYONU

Kaynak: DHA

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