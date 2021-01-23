Son dakika haber: Silivri'de jandarmadan kumar baskını; 11 kişi kumar oynarken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Silivri'de jandarmadan kumar baskını; 11 kişi kumar oynarken yakalandı

23.01.2021 09:13 | Son Güncelleme: 23.01.2021 09:26
Son dakika haber: Silivri'de jandarmadan kumar baskını; 11 kişi kumar oynarken yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre SİLİVRİ'de jandarmanın baskın yaptığı yazlıkta 11 kişi kumar oynarken yakalandı.

SİLİVRİ'de jandarmanın baskın yaptığı yazlıkta 11 kişi kumar oynarken yakalandı.

İstanbul İl Jandarma ekipleri, bar işletmecisi E.Y.'nin Silivri'de bir yazlıkta kumar oynattığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Baskına karşı çevresi güvenlik kameralarıyla gözetlenen ev takibe alındı. Jandarma ekipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen eve  çok sayıda kişinin girdiğini belirleyince baskın yaptı.Jandarma ekipleri, 11 kişiyi iki masada kumar oynarken yakaladı. Jandarmayı karşılarında gören kumarbazların, masaların üzerine koydukları paraları hızlıca ceplerine saklamaya çalıştıkları görüldü. Yapılan aramalarda; 35 bin TL, 3 bin Dolar ve 700 Euro ile sahte para ele geçirildi. Baskında kurusıkıdan çevirme ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.  Sahte paralar ile ruhsatsız tabancaya adli işlem yapılmak üzere el konuldu.Kumarhaneye dönüştürülen evde bulunan 11 kişiye, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralının ihlali gerekçesiyle 3 bin 469 lira, kumar oynamaları gerekçesiyle 1.336 lira olmak üzere toplamda 52 bin 855 lira idari para cezası uygulandı. 

Ayrıca ev sahibi hakkında "Kumar Oynatmak İçin Yer ve İmkan Sağlamak", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile "Sahtecilik" suçlarından adli işlem başlatıldı.


Son dakika haber: Silivri'de jandarmadan kumar baskını; 11 kişi kumar oynarken yakalandı
Son dakika haber: Silivri'de jandarmadan kumar baskını; 11 kişi kumar oynarken yakalandı
Son dakika haber: Silivri'de jandarmadan kumar baskını; 11 kişi kumar oynarken yakalandı
Son dakika haber: Silivri'de jandarmadan kumar baskını; 11 kişi kumar oynarken yakalandı
Son dakika haber: Silivri'de jandarmadan kumar baskını; 11 kişi kumar oynarken yakalandı
Son dakika haber: Silivri'de jandarmadan kumar baskını; 11 kişi kumar oynarken yakalandı
Son dakika haber: Silivri'de jandarmadan kumar baskını; 11 kişi kumar oynarken yakalandı
Son dakika haber: Silivri'de jandarmadan kumar baskını; 11 kişi kumar oynarken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Stjepan Tomas Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Tarım Ankara Saldırı Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Silivri'de jandarmadan kumar baskını; 11 kişi kumar oynarken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 09:26:07. #1.15#
title