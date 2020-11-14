Son dakika haberi | Silivri'de Jandarma'dan korona virüs denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Silivri'de Jandarma'dan korona virüs denetimi

14.11.2020 17:57 | Son Güncelleme: 14.11.2020 18:22

Son dakika haber: Silivri'de Jandarma'dan korona virüs denetimi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri'de maske ve sigara yasağına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Silivri'de Jandarma'dan korona virüs denetimi

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri'de maske ve sigara yasağına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında sigara içtiği tespit edilen vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

İstanbul Valiliğinin "İstanbul genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklanmıştır" kararının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Silivri'de korona virüs tedbirlerini denetledi. Alınan karar gereğince Silivri 'nin Gümüşyaka mahallesinde trafiğe kapalı cadde ve sokaklarda maske, sosyal mesafe ve sigara denetimi gerçekleştirildi. Ekipler anonslarla uyarı yaparken, maske ve sigara kurallarına uymayanlar için para cezası uygulandı.

Son dakika haberi | Silivri'de Jandarma'dan korona virüs denetimi
Son dakika haberi | Silivri'de Jandarma'dan korona virüs denetimi
Son dakika haberi | Silivri'de Jandarma'dan korona virüs denetimi
Son dakika haberi | Silivri'de Jandarma'dan korona virüs denetimi
Son dakika haberi | Silivri'de Jandarma'dan korona virüs denetimi
Son dakika haberi | Silivri'de Jandarma'dan korona virüs denetimi
Son dakika haberi | Silivri'de Jandarma'dan korona virüs denetimi
Son dakika haberi | Silivri'de Jandarma'dan korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Hakkari'de HES kodu ile korona virüs denetimi
Son dakika haberi: Hakkari'de HES kodu ile korona virüs denetimi
Son dakika haberi | Silivri'de koronavirüs tedbirleri denetimi
Son dakika haberi | Silivri'de koronavirüs tedbirleri denetimi
Bahçelievler'de lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi
Bahçelievler'de lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Lütfi Elvan Mustafa Varank Nikol Paşinyan
Magazin İdil Fırat Timur Selçuk Demet Akalın Ferzan Özpetek
Spor Falcao Cenk Tosun Ersun Yanal Domagoj Vida Abdullah Avcı
Daha Fazla Kaza Şişli Medya İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Silivri'de Jandarma'dan korona virüs denetimi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 18:22:47. #1.14#
title