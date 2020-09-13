SİLİVRİ'DE JANDARMADAN DÜĞÜNLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SİLİVRİ'DE JANDARMADAN DÜĞÜNLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ

SİLİVRİ'DE JANDARMADAN DÜĞÜNLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Timlerince Silivri'nin Selimpaşa Mahallesi'nde kına ve düğün merasimlerinde koronavirüs denetimi gerçekleştirildi.

SİLİVRİ'DE JANDARMADAN DÜĞÜNLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
13.09.2020 00:28 | Son Güncelleme: 13.09.2020 00:32

SİLİVRİ'DE JANDARMADAN DÜĞÜNLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Timlerince Silivri'nin Selimpaşa Mahallesi'nde kına ve düğün merasimlerinde koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. "Sağlığımız için hepimiz için" parolasıyla yapılan denetime 598 personel katıldı. Denetimlerde ekipler, vatandaşlara sık sık sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarında bulundu.
BİR SAAT KURALINA UYULUP UYULMADIĞI KONTROL EDİLDİ
Denetimde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 saatlik süre kısıtlamasına uyulup uyulmadığı, sadece ambalajlı olmak kaydıyla su servisinden başka bir ikram yapılıp yapılmadığı, düğün merasimi esnasında gelin ve damat hariç olmak üzere oyun, dans ve halay çekilip çekilmediği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ayrıca gelin ve damadın birinci derece yakınları hariç 65 yaş üstü ve 15 yaş altı kişilerin de düğün merasimine katılıp katılmadıkları da kontrol edildi.
JANDARMADAN EVLENEN ÇİFTLERİ TEBRİK
Jandarma ekipleri ayrıca denetim için geldikleri düğün salonlarında evlenen çiftleri tebrik ederek bir ömür boyu mutluluklar dilediler.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli Erol Mütercimler
Magazin Alişan Meryem Uzerli Yasemin Özilhan İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Daha Fazla Eylül Ankara Antalya Polatlı
Şu an buradasınız: SİLİVRİ'DE JANDARMADAN DÜĞÜNLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 00:32:28. #1.15#
title