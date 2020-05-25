Silivri'de jandarma ekipleri denetim yaptı
Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde İstanbul-Tekirdağ il sınırında denetim yaptı.
25.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:42
Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde İstanbul-Tekirdağ il sınırında denetim yaptı.
Gümüşyaka Mahallesi Papatya mevkisinde yapılan denetimlerde ekipler, sürücülerin izin belgeleri ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların araçlarda bulunup bulunmadığını kontrol etti.
Jandarma ekipleri, araç sürücülerine uyarılarda bulunurken, izin belgesi olmayan vatandaşlar hakkında işlem yaptı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA