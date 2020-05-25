Silivri'de jandarma ekipleri denetim yaptı Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde İstanbul-Tekirdağ il sınırında denetim yaptı.

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde İstanbul-Tekirdağ il sınırında denetim yaptı.

Gümüşyaka Mahallesi Papatya mevkisinde yapılan denetimlerde ekipler, sürücülerin izin belgeleri ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların araçlarda bulunup bulunmadığını kontrol etti.

Jandarma ekipleri, araç sürücülerine uyarılarda bulunurken, izin belgesi olmayan vatandaşlar hakkında işlem yaptı.

Kaynak: AA