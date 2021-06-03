Son dakika haberleri... Silivri'de işyerinde patlama; kaynak yapan işçi öldü
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Son dakika haberleri... Silivri'de işyerinde patlama; kaynak yapan işçi öldü

Son dakika haberleri... Silivri'de işyerinde patlama; kaynak yapan işçi öldü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Uğur Samet AVCI / SİLİVRİ'de reklam tabelası imal edilen işyerinde varile kaynak yapıldığı sırada patlama oldu.

Uğur Samet AVCI/ SİLİVRİ'de reklam tabelası imal edilen işyerinde varile kaynak yapıldığı sırada patlama oldu. Patlamada kaynak yapan işçi hayatını kaybetti.

Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Kiraz Sokakta bulunan reklam tabelası imal edilen işyerinde saat 20.00 sıralarında varile kaynak yapıldığı sırada patlama oldu. Kaynak yapan ve ismi öğrenilemeyen işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama sonrasında küçük çapta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin cansız bedeni ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, patlama sonrasında yaşanan hareketlilik güvenlik kameralarına yansıdı.

 


Son dakika haberleri... Silivri'de işyerinde patlama; kaynak yapan işçi öldü
Son dakika haberleri... Silivri'de işyerinde patlama; kaynak yapan işçi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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