SİLİVRİ'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE YANGIN (1)

SİLİVRİ'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE YANGIN (1)

Silivri'de işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

3.08.2019 18:34
SİLİVRİ'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE YANGIN (1)
Silivri'de işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yanan konteynerler
-Ekiplerin müdahalesi


- İstanbul
Kaynak: DHA
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