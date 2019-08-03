SİLİVRİ'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE YANGIN (1)
Silivri'de işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.
Silivri'de işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
- İstanbul
Görüntü Dökümü:
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-Yanan konteynerler
-Ekiplerin müdahalesi
- İstanbul
Kaynak: DHA
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