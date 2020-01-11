Silivri'de iş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

11.01.2020 22:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 22:52

Silivri'deki iki ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İlçedeki sanayi sitesine bir araçla gelen hırsızlar, ilk olarak elektrikli el aletleri satış ve tamiri yapan bir dükkana girdi. Yaklaşık yarım saatte dükkandaki malzemeleri kullandıkları araca taşıyan hırsızlar buradan ayrıldı.

Daha sonra bir lastikçiye giren hırsızlar, çok sayıda otomobil lastiği ve aküyü çalarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine söz konusu iş yerlerinde inceleme yapan polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, hırsızlık olayları, soyulan iş yerlerindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

"Kilitler kesilmiş, kapılar levyeyle zorlanarak açılmış"

Elektrikli el aletleri satış ve tamiri yapan dükkanın sahibi Eren Eldeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "30'dan fazla elektrikli el aleti, matkap, spiral taşı ve 15-20 bin liralık müşteri makinelerini alıyorlar. Toplam zararımız yaklaşık 40 bin lira civarında." dedi.

Lastikçi Hasan Deniz ise "Kilitlerin kesilmiş, kapıların levyeyle zorlanarak açılmış olduğunu gördük. İçerideki 15 akü, 40 lastik ve 4 de emanete bırakılan lastiğimizi almışlar. Beyaz renkli, siyah jant ve siyah camlı transporter. Yaklaşık 20 bin lira zararımız var." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA