Silivri'de iş yeri yangını

İş yerinin açık alanında bulunan plastik hammaddelerinin olduğu kısmında yangın meydana geldi.

İş yerinin açık alanında bulunan plastik hammaddelerinin olduğu kısmında yangın meydana geldi. Saat 15: 37 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Silivri, Değirmenköy, Çatalca ve Büyükçekmece itfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Habermetre