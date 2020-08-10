SİLİVRİ'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI CAN PAZARI YAŞANDI 3 YARALI
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SİLİVRİ'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI CAN PAZARI YAŞANDI 3 YARALI

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı.

10.08.2020 17:46 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:54

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi köy yolunda meydana geldi. 34 CUJ 175 ile 34 GIG 21 plakalı iki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle köy yolundaki virajda kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücüler İBB Silivri ve Selimpaşa İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartırdı. Sağlık ekipleri, yaralılar Harun Y, Erkan A, ve Elif K. ilk müdahalelerinin ardından Silivri ve Esenyurt'ta bulunan hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik bir süre durdu.

SİLİVRİ'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI CAN PAZARI YAŞANDI 3 YARALI

Kaynak: DHA

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