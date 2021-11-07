SİLİVRİ'DE İKİ OTOMOBİL BÖYLE ÇARPIŞTI 2 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SİLİVRİ'DE İKİ OTOMOBİL BÖYLE ÇARPIŞTI 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Silivri'de caddedeki kavşakta 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Silivri'de caddedeki kavşakta 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 BP 6241 ile 34 MB 2599 plakalı iki otomobil, kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle 34 MB 2599 plakalı otomobilde sıkışan ve yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiği bir süre kapandı. Otomobillerin çekici kaldırıldıktan sonra trafik tekrar normale döndü.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşağa hızla giren otomobillerin çarpıştığı görülüyor.

SİLİVRİ'DE İKİ OTOMOBİL BÖYLE ÇARPIŞTI 2 YARALI

SİLİVRİ'DE İKİ OTOMOBİL BÖYLE ÇARPIŞTI 2 YARALI

SİLİVRİ'DE İKİ OTOMOBİL BÖYLE ÇARPIŞTI 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika: İstanbul'da minibüs kazası, sıkışan yolcular kurtarılmaya çalışılıyor

Son dakika: İstanbul'da minibüs kazası, sıkışan yolcular kurtarılmaya çalışılıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title