SİLİVRİ'DE İKİ OTOMOBİL BÖYLE ÇARPIŞTI 2 YARALI

Silivri'de caddedeki kavşakta 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 BP 6241 ile 34 MB 2599 plakalı iki otomobil, kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle 34 MB 2599 plakalı otomobilde sıkışan ve yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiği bir süre kapandı. Otomobillerin çekici kaldırıldıktan sonra trafik tekrar normale döndü.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşağa hızla giren otomobillerin çarpıştığı görülüyor.