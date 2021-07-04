Son Dakika | SİLİVRİ'DE İKİ MEZAR ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI
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Son Dakika | SİLİVRİ'DE İKİ MEZAR ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de mezarlıkta yavru köpeklerin sıkıştığı ihbarı alan itfaiyesi ekipleri, iki yavru köpeği uzun uğraşları sonucunda kurtardı.

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de mezarlıkta yavru köpeklerin sıkıştığı ihbarı alan itfaiyesi ekipleri, iki yavru köpeği uzun uğraşları sonucunda kurtardı.

Silivri Ali Bey Mahallesi'ndeki mezarlıkta yavru köpeklerin iki mezar arasına sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İBB Silivri İtfaiye ekipleri, sıkışan yavru köpeklerin kurtarılması çalışma başlattı. İtfaiye erlerinin yoğun çalışmasının ardından 2 yavru köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Yavru köpekler daha sonra itfaiye istasyonuna götürüldü. Burada yiyecek ve süt verdikten sonra, Silivri Belediyesi Barınak ekiplerine tedavilerin yapılması için teslim etti. Yavru köpeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika | SİLİVRİ'DE İKİ MEZAR ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI
Son Dakika | SİLİVRİ'DE İKİ MEZAR ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI
Son Dakika | SİLİVRİ'DE İKİ MEZAR ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI
Son Dakika | SİLİVRİ'DE İKİ MEZAR ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI
Son Dakika | SİLİVRİ'DE İKİ MEZAR ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI
Son Dakika | SİLİVRİ'DE İKİ MEZAR ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son Dakika | SİLİVRİ'DE İKİ MEZAR ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler
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