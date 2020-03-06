: Silivri'de iki araç kafa kafa çarpıştı 4 yaralı

06.03.2020 20:43 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:45

Haber-Görüntü Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri TEM bağlantı yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D 100 Karayolu TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Y.'nin kullandığı 34 NJ 5118 plakalı otomobil ile Talha Miraç T.'nin kullandığı 34 FA 9088 plakalı cip kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve cip bariyerlere çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, İtfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlar içerisinde sıkışan sürücüler, İtfaiye ve sağlık ekiplerince uzun uğraşlar sonucunda bulundukları yerden çıkartıldı. Yaralanan otomobil sürücüsü ile cipteki 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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