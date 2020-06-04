Silivri'de hırsızların bir marketi 3 dakikada talan ettiği anlar kamerada
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Silivri'de hırsızların bir marketi 3 dakikada talan ettiği anlar kamerada

Silivri'de hırsızların bir marketi 3 dakikada talan ettiği anlar kamerada İş yeri çalışanı müdahale etmek istedi, hırsızlar silahla kovaladı Silivri'de gece saatlerinde bir markete giren 5 hırsız, 3 dakikada marketi talan etti.

04.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:04

Silivri'de hırsızların bir marketi 3 dakikada talan ettiği anlar kamerada

İş yeri çalışanı müdahale etmek istedi, hırsızlar silahla kovaladı

İSTANBUL - Silivri'de gece saatlerinde bir markete giren 5 hırsız, 3 dakikada marketi talan etti. Olaya müdahale etmek isteyen market çalışanını silahla kovalayan hırsızlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Silivri Selimapaşa'da bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre iş yeri sahibi Ömürcan Tanrıverdi ve iş yeri çalışanı Dündar Uzunbabalar dükkana gelen bir kişiden şüphelendi. Şahsın aracının plakasını polise bildiren Tanrıverdi, çalıntı olduğunu öğrendi. İş yeri sahibi bunun üzerine tedbir amaçlı birkaç gün dükkanında kalmaya başladı.

Tanrıverdi'nin korktuğu olay başına geldi. Gece 03.00 sıralarında silahlı 5 hırsız, dükkana gelerek kapının kilidini kırdı. İçeri giren hırsızlardan bir tanesi uyanma ihtimaline karşı Tanrıverdi'nin başında silahla bekledi. Diğerlei ise çalan alarma aldırış etmeden marketin kasasını ve içeride ne varsa dağıtmaya ve kasaya doldurmaya başladı. 3 dakika gibi kısa sürede hırsızlar marketi talan ederek alkol, sigara, çerez gibi çok sayıda ürünü kasalarla arabaya doldurdu.

İş yeri çalışanı müdahale etmek istedi, hırsızlar silahla kovaladı

Marketin alt kısmındaki evde yaşayan market çalışanı Dündar Uzunbabalar ise sesleri duyarak eline aldığı bir sopayla gelerek hırsızları korkutmak istedi. İş yeri çalışanını gören araçtaki hırsız ise kornaya basarak arkadaşlarına haber verdi. Eline silahı alan hırsızlar Uzunbabalar'a küfür ederek silahla kovaladı. Daha sonra panikleyen hırsızlar arabaya binerek kayıplara karıştı.

"60 bin liradan fazla zararımız var, ne varsa çaldılar"

Hırsızların silahla kovaladığı iş yeri çalışanı Dündar Uzunbabalar yaşadığı olayı anlatarak, "Biz birinden şüphelendik önce, kameraların yerlerine baktı, lavabonun yerini falan sordu. Biz onun plakasını aldık polise bildirdik, sahte olduğunu öğrendikten sonra kendimiz tedbir amaçlı patronun oğlu dükkanda yatıyordu, benim evimde alt katta. 5 kişi, bunların hepsi silahlı, önce alarmı söküyorlar, ardından kapıyı kırıp içeriye giriyorlar. İçerideki alkolü ve sigarayı çalıyorlar. İçeride yatan patronun oğlunun başında bir tanesi de kalkması ihtimaline karşın silahlı bir şekilde bekliyor. Ben eşimle sesleri duyunca kalktık, bende elime bir sopa alıp geldim. Arabada beni görünce arkadaşları çıksın diye kornaya bastı. İçerideki silahlı olan iki kişi de kasanın üzerinden atlayıp benim üzerime geldiler. Gitmezsen vururuz diyerek küfür ettiler. Sonra içeriye girip her şeyi alıp kaçtılar. 60 bin liradan fazla zararımız var. Dükkanda ne varsa çaldılar" dedi.

"Ellerinde silahların olduğunu görünce ben kalkamadım"

Yaşadığı o korku dolu anları anlatan market sahibi Ömürcan Tanrıverdi, "Gece 3 sıralarında kimliği tespit edilemeyen 5 tane şahıs dükkanımın kapısını kırıp alarm sistemini kırıp girdiler. İkinci bir sistem olduğu için o çalmaya devam etti. Ben güvenlik maksadıyla içerideydim. Ben ellerinde silahların olduğunu görünce kalkamadım. Ciddi olarak maddi hasar verdiler, manevi olarak da sıkıntıya girdim. Bir tanesi sürekli beni gözetliyordu, aramda bir metre kadar mesafe vardı. Yan tarafta bulunan site bekçilerini de silahla tehdit ediyorlar" diye konuştu.

Hırsızların marketi talan ettikleri anlar kamerada

Hırsızların marketi talan ederek, müdahale etmek isteyen işyeri çalışanını silahla kovaladıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların kapıyı açarak içeriye girdiği sonrasında ise marketi talan ettikleri ve çalışanın gelmesi üzerine silahı alarak onu kovalayıp kaçtıkları görünüyor.

Silivri'de hırsızların bir marketi 3 dakikada talan ettiği anlar kamerada

Kaynak: İHA

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