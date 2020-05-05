Silivri'de hayvanseverin otomobili yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Silivri'de hayvanseverin otomobili yandı

Silivri'de hayvanseverin otomobili yandı
05.05.2020 17:06 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:06

SİLİVRİ'de köpek ve kedilere yem veren hayvanseverin otomobili alevlere teslim oldu.

SİLİVRİ'de köpek ve kedilere yem veren hayvanseverin otomobili alevlere teslim oldu.

Olay,15.30 sıralarında Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde bulunan belediye barınağı önünde yaşandı. B. H adlı hayvansever, hayvanlara yem vermek için Silivri Belediyesi Hayvan Barınağı'na gitti. Yanında getirdiği yemleri köpek ve kedilere veren hayvansevein park halinde bulunan otomobili henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.  İtfaiye gelene kadar yangın barınakta çalışanlar yangın tüpleriyle müdahale edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri tarafından ynan otomobil yangını söndürürken otomobil kullanılma hale geldi. 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim Haberler
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi Haberler
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haberler
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı
Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor
İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor
Yükselişini sürdüren gram altın 387,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 387,5 liradan işlem görüyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Yanında yavrusu köpeklere parçalatılan eşek yeni yuvasına yerleştirildi
Yanında yavrusu köpeklere parçalatılan eşek yeni yuvasına yerleştirildi
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Kaldığı yeri görenin içi acıyor! Yaşlı adam, hayırseverlerin yardımını bekliyor
Kaldığı yeri görenin içi acıyor! Yaşlı adam, hayırseverlerin yardımını bekliyor
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Bayram kutlamasını telefonla yapmaya hazır olun
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Bayram kutlamasını telefonla yapmaya hazır olun
Korona tedavisi gördüğü hastane odasında oğlunun baktığı baba, taburcu oldu
Korona tedavisi gördüğü hastane odasında oğlunun baktığı baba, taburcu oldu
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Türkan Şoray Hatice Çarpar
Spor Falcao Arda Turan Selçuk İnan Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Silivri'de hayvanseverin otomobili yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 17:22:18. #1.14#
title