Silivri'de hayvancılıkla uğraşan köylüye ücretsiz saman dağıtıldı
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Silivri'de hayvancılıkla uğraşan köylüye ücretsiz saman dağıtıldı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın tarımsal üretimi ve hayvancılığı desteklemek amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında Silivri'nin köylerinde 3 bin 200 balya saman dağıtıldı.

Silivri'de hayvancılıkla uğraşan köylüye ücretsiz saman dağıtıldı
09.07.2020 16:14 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:18

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın tarımsal üretimi ve hayvancılığı desteklemek amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında Silivri'nin köylerinde 3 bin 200 balya saman dağıtıldı. Çiftçiye Tohum Desteği Projesi teması ile hayata geçirilen projeden muhtarlıklar vasıtası ile 80 çiftçi yararlanırken, bedelsiz dağıtılan samanlar hayvancıların yüzünü güldürdü.

Silivri Belediyesi, ekimini yaptığı 300 dönüm tohumluk arpaların hasat işleminden sonra elde edilen 3 bin 200 balya samanı, hayvancılıkla uğraşan ihtiyaç sahibi çiftçilere dağıttı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın yerli ve milli üretimi desteklemek amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, belediye ekipleri tarafından köy köy gezilerek küçük ve orta ölçekteki hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara saman hediye edildi. 

"AMACIMIZ DAR GELİRLİ ÇİFTÇİMİZE VE HAYVANCIMIZA DESTEK OLMAZ"

"Amacımız dar gelirli çiftçi ve hayvancılık yapan vatandaşa destek olmak" diyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz şunları söyledi: "İstanbul'un en verimli toprakları olan Silivri'deyiz. Silivri Belediye Başkanı olarak yola çıktığımız ilk günden beri 'marka kent Silivri'nin en önemli lokomotifler biri tarım ve hayvancılıkla katma değer katmış çiftçilerimiz ve tarım olacak' dedik. Bizlerde dar gelirli çiftçimize ve hayvancımıza destek olma adına onlara ücretsiz arpa tohumu desteği veriyoruz" 

"BU SAMANLARI İKİ AY KULLANABİLECEĞİM"

Silivri Çayırdere mahalle muhtarı Cengiz Çelik ise, "Proje köy içerisinde birkaç hayvanı olan vatandaşıma fayda sağladı. Bu proje hem Silivri halkını mutlu edecek hem de hayvancılıkla uğraşanlara yüzde 50 katlı sağlamış olacak. Başkanımız şu an tarıma çok büyük destek veriyor. Bizlerde bu çalışmadan memnunuz" şeklinde konuştu.

Silivri'de hayvancılık ile uğraşan Nusret Uygun ise, "Bizlere böyle bir hizmet sağladıkları için başkanımıza teşekkür ederim. Şimdiye kadar böyle bir şey hiç görmemiştik. Bu samanlar bana çok katlı sağalacak. İki ay kullanabileceğim. Hayvanlarımız için velinimet sayılır" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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