Silivri'de hayırsever vatandaş mahallelinin tüm ekmek borcunu kapattı Silivri'de hayırsever vatandaş mahallelinin tüm ekmek borcunu kapattı Silivri'nin Büyükkılıçlı Mahallesinde bir hayırsever fırına borcu olan tüm mahalle sakinlerinin borcunu ödedi.

Silivri'de hayırsever vatandaş mahallelinin tüm ekmek borcunu kapattı

İSTANBUL - Silivri'nin Büyükkılıçlı Mahallesinde bir hayırsever fırına borcu olan tüm mahalle sakinlerinin borcunu ödedi. Hayırsever, mahallelinin Ramazan ayı boyunca tüm ekmek ihtiyaçlarının karşılanması için yeterli parayı da fırın sahibine verdi.

Silivri'nin Büyükkılıçlı mahallesinde faaliyet gösteren ekmek fırınına gelen Ramazan Gültekin isimli hayırsever fırın sahibi Mehmet Karaduman'dan ekmeklerini veresiye almak zorunda kalan müşterilerinin toplam borcunu ödemek istediğini belirtti. Veresiye defterinde borcu olan ailelerin tüm borçlarını kapatan hayırsever iş adamı Ramazan Gültekin bununla da yetinmeyerek Ramazan ayı boyunca tüm ekmek ihtiyaçlarını karşılanması için fırın sahibine yeterli miktarda para bıraktı.

"Güzel haberi ailelerle paylaştık, Allah razı olsun diyerek sevindiler"

İşletme sahibi Mehmet Karaduman "Hayırseverimiz fırınımızdan sürekli alışveriş yapıyor, dün yine geldi ve borcu olan mahalle sakinlerimizin borçlarını ödemek istediğini beyan etti. Bende çıkardım defteri hesapladım. Çıkan miktarı ödedi ve Ramazan ayı boyunca ekmek ihtiyaçlarının karşılanması için de yeteri miktarda da para bıraktı. Bu güzel haberi ailelerle paylaştık, Allah razı olsun diyerek sevindiler" dedi .

"Hali vakti olan tüm vatandaşlarımıza örnek olmasını dilerim"

Büyükkılıçlı Mahalle Muhtarı Ahmet Mutlu da "Ramazan ayındayız. Ramazan, paylaşmanın, birlik beraberliklerin pekiştiği bir ay, şuanda çok güzel bir mutluluk içindeyiz. Ramazan ayı nedeniyle Ramazan Gültekin kardeşimiz, ekmek fırınında ne kadar borcu olan varsa borçlarını sildi, kapattı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ramazan kardeşimizin yaptığı bu davranışın hali vakti olan tüm vatandaşlarımıza örnek olmasını dilerim" dedi.

"Olanın olmayanla paylaşması gerekiyor"

Kendisine telefonla ulaştığımız Ramazan Gültekin ise "Ramazan ayı, paylaşmanın ve birlik beraberliğimizin pekiştiği bir ay. Hele ki içinde bulunduğumuz durum bu birlikteliklerin daha da pekişmesini gerektiriyor. Olanın olmayanla paylaşması gerekiyor. Allah, bu Ramazan ayı sebebiyle ülkemizin ve dünyanın üzerindeki kara bulutların kalkmasını nasip eder" dedi.

Kaynak: İHA