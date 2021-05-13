Son dakika haberleri... Silivri'de havalandırma boşluğuna düşen yavru kedileri itfaiye kurtardı
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Son dakika haberleri... Silivri'de havalandırma boşluğuna düşen yavru kedileri itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri... Silivri'de havalandırma boşluğuna düşen yavru kedileri itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Uğur Samet AVCI / SİLİVRİ'de apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedileri, itfaiye ekipleri kurtardı.

Uğur Samet AVCI/ SİLİVRİ'de apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedileri, itfaiye ekipleri kurtardı.

Silivri, Mimar Sinan Mahallesi Elmasağa sokakta bulanan apartmanın havalandırma boşluğuna beş gün önce dört yavru kedi düştü. Apartman sakinleri, yavru kedileri çıkarmakta başarılı olamayınca durum, itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri kedileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipleri uzun uğraşlar sonucunda dört yavru kediyi mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Su verilen ve karınları doyurulan yavru kedilerin, sahiplendirildiği öğrenildi.


Son dakika haberleri... Silivri'de havalandırma boşluğuna düşen yavru kedileri itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri... Silivri'de havalandırma boşluğuna düşen yavru kedileri itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri... Silivri'de havalandırma boşluğuna düşen yavru kedileri itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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