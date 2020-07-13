SİLİVRİ'DE HASTANENİN YANINDAKİ TARLADA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU -Hastalar yangını izledi.

-Hastalar yangını izledi.

-Hastane çalışanları da yangın tüpleriyle yangına müdahale etti

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/STANBUL,

Silivri'de özel bir hastanenin yanında bulunan tarla yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangının söndürme çalışmalarına hastane çalışanları da destek verdi. Hastanede bulunan hastalar ve personel ise panik yaşadı. Hastalar yangın sırasında hastanenin dışına çıkartıldı.

Silivri'de bir tarla da yangın çıktı. Olay, saat 14.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi D-100 yan yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını söndürme çalışmalarına çok sayıda itfaiye ekibi katıldı. Özel otomobillerin yanma tehlikesi geçirdiği yangına, tarlanın yanında bulunan özel hastanenin çalışanları da yangın tüpleriyle müdahale etti. Olay sırasında hastane içerisinde de panik yaşandı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında yangın kontrol altına alındı. Öte yandan yangın nedeniyle hastanenin dış cephe kaplaması eridi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü: --------------------Yangının söndürme çalışmalarıYangın tüpleriyle müdahale İtfaiye ekipleriHastane bahçesi

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Kaynak: DHA