Silivri'de hastane yakınında çıkan yangın paniğe neden oldu Silivri'de boş bir arazide çıkan yangın, yakındaki bir hastanenin dış cephesinde hasara yol açtı.

Silivri'de boş bir arazide çıkan yangın, yakındaki bir hastanenin dış cephesinde hasara yol açtı. Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan Caddesi yan yolu üzerinde bulunan özel bir hastanenin arkasındaki boş arazide yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, hastanenin dış cephe kaplamalarının erimesine neden oldu. Olay sırasında tedbir amacıyla boşaltılan hastane, yangının söndürülmesinin ardından yeniden normale döndü. Kaynak: AA