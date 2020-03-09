Silivri'de hasarlı yapıların yıkımına devam ediliyor
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Silivri, Eylül, Güncel

Silivri'de hasarlı yapıların yıkımına devam ediliyor

Silivri açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede hasar gören yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.

09.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:22
Silivri'de hasarlı yapıların yıkımına devam ediliyor

Silivri açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede hasar gören yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.

Silivri Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla kentsel dönüşüme hız verilirken, depremin ardından inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tespit edilen 9 bina için yıkım sürecini başladı. Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi Endülüs Sokağı'nda bulunan 5 katlı 45 yıllık bina da bu kapsamda güvenlik önlemleri alınarak yıkıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, depremin ardından vatandaşların başvuruları neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yıkılması gereken binaları kendilerine bildirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yıkımı gerçekleştirilecek 9 bina bulunuyor. Dün itibarıyla 2'sini yıktık, bugün de 3'üncü binayı yıkıyoruz. Herkesin duyarlılığı ile bu binaları artık dönüştürme zamanımızın geldiğini düşünüyorum. İnsan odaklı bir kentsel dönüşüm planlıyoruz. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle, hem de Bakanlığımızla bu konuda koordineli bir çalışma planlıyoruz. Şu an Silivri Belediyesi olarak, Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Kentsel Dönüşüm Stratejik Belgemizi hazırlıyoruz. Silivri'nin tüm imara açık alanlarının zemin etütleri, jeolojik etütleri yapılıyor. Aynı zamanda da binalarımızın tespitleri yapılıyor."

Bu hafta meclis üyeleri ve teknik ekiple bir toplantı yapacaklarını ifade eden Yılmaz, "Gündem; deprem, kentsel dönüşüm ve afet yönetimi. Kentsel dönüşüm noktasında da biz, Silivri'de vatandaşlarımızın belediyeye ve kamuya yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu işi el ele, gönül gönüle verirsek, rant odaklı değil insan odaklı, karşılıklı fedakarlıklar yaparak başarabiliriz diye düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Manşet

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