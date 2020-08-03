SİLİVRİ'DE HALK PLAJINDA YOĞUNLUK; SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
Kurban Bayramı'nın son gününde sıcaktan bunalan vatandaşlar Silivri'de, Kumluk Mevkiindeki Halk Plajı'na akın etti.
03.08.2020 17:49 | Son Güncelleme: 03.08.2020 18:37
Kurban Bayramı'nın son gününde sıcaktan bunalan vatandaşlar Silivri'de, Kumluk Mevkiindeki Halk Plajı'na akın etti. İstanbul ile Edirne ve Trakya'nın birçok bölgesinden Silivri'ye gelen çok sayıda kişinin, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak plajda yoğunluk oluşturması dikkat çekti.
Kaynak: DHA
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