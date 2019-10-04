Silivri'de gün batımı kendisine hayran bıraktı

04.10.2019 11:08

İstanbul'da gün batımı ile birlikte gökyüzü turuncuya büründü. Kimi vatandaşlar bu görsel şölen'in fotoğraflarını çekerken, kimi vatandaşlar ise büyüleyici manzarayı izleyerek tadını çıkardı.



Silivri'de gün batımı ile gökyüzü turuncu renge büründü. Güneşin battığı sırada gökyüzünün kızıla dönmesi ortaya doyumsuz görüntüler çıkardı. Gökyüzündeki görsel şölen, birçok kişi tarafından fotoğraflandı. Sahile koşan fotoğraf tutkunları, o anları görüntüleyerek unutulmaz kıldı. Gökyüzündeki bu renk cümbüşü hava kararıncaya kadar izlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA