Son dakika haberi: Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
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Son dakika haberi: Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Son dakika haberi: Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Uğur Samet AVCI / SİLİVRİ'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Uğur Samet AVCI/  SİLİVRİ'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.

Silivri, Sancaktepe Mahallesi'nde tek katlı kağıt dönüşüm fabrikasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tesiste ufak çaplı hasar oluştu.


Son dakika haberi: Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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