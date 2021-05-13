Son dakika haberi: Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Edinilen son dakika haberine göre Uğur Samet AVCI / SİLİVRİ'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Uğur Samet AVCI/ SİLİVRİ'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.

Silivri, Sancaktepe Mahallesi'nde tek katlı kağıt dönüşüm fabrikasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tesiste ufak çaplı hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı