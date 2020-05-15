SİLİVRİ'DE GENÇLER SAHİLE AKIN ETTİ
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SİLİVRİ'DE GENÇLER SAHİLE AKIN ETTİ

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de koronavüris tedbirleri kapsamında 43 gündür evlerinden cıkayamayan gençler saatler 11.00'i gösterdiğinde sahillere akın etti.

SİLİVRİ'DE GENÇLER SAHİLE AKIN ETTİ
15.05.2020 19:19 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:24

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de koronavüris tedbirleri kapsamında 43 gündür evlerinden cıkayamayan gençler saatler 11.00'i gösterdiğinde sahillere akın etti. Silivri'de bir grup genç deniz kenarında otururken, bazıları da denize girerek fotoğraf çektirdi. Sahile giris ve çıkışın yasak olduğun nokta da kordon boyunda ise gençler ise güneşli havanın tadını çıkartarak çimenlerde oturdu.

SİLİVRİ'DE GENÇLER SAHİLE AKIN ETTİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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