Son dakika haber! SİLİVRİ'DE GECE KULÜBÜNE BASKIN
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! SİLİVRİ'DE GECE KULÜBÜNE BASKIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Haber-Kamera Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren bir gece kulübüne baskın düzenlendi.

Etkinlik oranı düşürülen BioNTech aşısı, Güney Afrika varyantında ise yüzde 100 koruma sağladı
Etkinlik oranı düşürülen BioNTech aşısı, Güney Afrika varyantında ise yüzde 100 koruma sağladı
Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı
Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren bir gece kulübüne baskın düzenlendi. Baskında, alkol servisinin yapıldığı belirlenen mekandaki 13 kişiye 11 bin 700 lira para cezası uygulandı. Gece kulübü ise belediye ekiplerince mühürlendi.

Silviri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan gece kulübüne dün akşam saat 19.30'da baskın düzenledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenen gece kulübünde müzik eşliğinde içki servisi yapıldığı görüldü. 13 kişiye 11 bin 700 lira para cezası uygulanırken, gece kulübü ise belediye ekiplerince mühürlendi.

Son dakika haber! SİLİVRİ'DE GECE KULÜBÜNE BASKIN
Son dakika haber! SİLİVRİ'DE GECE KULÜBÜNE BASKIN
Son dakika haber! SİLİVRİ'DE GECE KULÜBÜNE BASKIN
Son dakika haber! SİLİVRİ'DE GECE KULÜBÜNE BASKIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Ali İhsan Su Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Bahar Candan
Spor Can Bartu Cenk Tosun Nihat Özdemir İsmail Kartal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! SİLİVRİ'DE GECE KULÜBÜNE BASKIN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 17:55:15. #1.14#
title