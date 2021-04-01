Son dakika haber! SİLİVRİ'DE GECE KULÜBÜNE BASKIN

Son dakika haberler... Haber-Kamera Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren bir gece kulübüne baskın düzenlendi.

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren bir gece kulübüne baskın düzenlendi. Baskında, alkol servisinin yapıldığı belirlenen mekandaki 13 kişiye 11 bin 700 lira para cezası uygulandı. Gece kulübü ise belediye ekiplerince mühürlendi.

Silviri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan gece kulübüne dün akşam saat 19.30'da baskın düzenledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenen gece kulübünde müzik eşliğinde içki servisi yapıldığı görüldü. 13 kişiye 11 bin 700 lira para cezası uygulanırken, gece kulübü ise belediye ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı