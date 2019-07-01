Silivri'de freni boşalan tanker 6 otomobile çarptı: 7 yaralı
SİLİVRİ'de freni boşalan tanker, 6 otomobile çarparak durabildi.
SİLİVRİ'de freni boşalan tanker, 6 otomobile çarparak durabildi. Kaza da 7 kişi yaralandı.
İstanbul Silivri'de freni boşalan tanker, 6 otomobile çarparak durabildi. Olay, 11.00 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tekirdağ'dan Çatalca'ya gitmekte olan tankerin freni boşaldı. Tanker, 6 otomobile çarptıktan sonra durabildi. 7 yaralı olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından civarda bulunan hastanelere götürüldü. Her iki yönde de trafik bir süre tek şeritten sağlanırken olayla ilgili araştırma başlatıldı.
- İstanbul
İstanbul Silivri'de freni boşalan tanker, 6 otomobile çarparak durabildi. Olay, 11.00 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tekirdağ'dan Çatalca'ya gitmekte olan tankerin freni boşaldı. Tanker, 6 otomobile çarptıktan sonra durabildi. 7 yaralı olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından civarda bulunan hastanelere götürüldü. Her iki yönde de trafik bir süre tek şeritten sağlanırken olayla ilgili araştırma başlatıldı.
- İstanbul
Kaynak: DHA
"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu
Son Dakika Haberleri
13:18 MSB: "Bazı sosyal medya hesaplarında Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel olduğuna...