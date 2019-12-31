SİLİVRİ'DE FIRTINA VE YAĞMUR
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SİLİVRİ'DE FIRTINA VE YAĞMUR

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de yağmur ve fırtına gece boyunca etkisini sürdürdü.

31.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:09
SİLİVRİ'DE FIRTINA VE YAĞMUR

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

'de yağmur ve fırtına gece boyunca etkisini sürdürdü.

Rüzgar nedeniyle bazı işyerlerinin tabelalarının söküldüğü görüldü. Sahil kordon boyunda bulunan bazı çay bahçelerinin tenteleri zarar gördü. Silivri'de D100 bağlantı yolunda ise sokak aydınlatma direği fırtınadan dolayı zarar gördü. verilmesi üzerine olay yerine ve elektrik ekipleri sevk edildi. Aydınlatma direğinde kopan parçalar İtfaiye ekiplerince alındı.

Görüntü Dökümü:

-Karla karışık yağış

-Zarar gören aydınlatma direği

-İtfaiye ekiplerinin çalışması


Kaynak: DHA
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