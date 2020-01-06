Silivri'de fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı
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Silivri'de fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı

İSTANBUL'da etkisini gösteren fırtına Silivri'de de vatandaşlara zor anlar yaşattı.

06.01.2020 19:05 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:05
Silivri'de fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı
'da etkisini gösteren fırtına 'de de vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Fırtına ve yağış nedeniyle şemsiyelerle korunarak kaldırımda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. 

Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde bulunan bir marketin tabelası zarar gördü. verilmesi üzerine olay yerine Silivri İtfaiye ekipleri ve Polis ekipleri sevk edildi. Tabela kopmak üzereyken itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı. Bu sırada Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak vatandaşları uyardı. 

- İstanbul
Kaynak: DHA
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