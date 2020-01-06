Silivri'de fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı
İSTANBUL'da etkisini gösteren fırtına Silivri'de de vatandaşlara zor anlar yaşattı.
06.01.2020 19:05 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:05
İSTANBUL'da etkisini gösteren fırtına Silivri'de de vatandaşlara zor anlar yaşattı.
- İstanbul
Fırtına ve yağış nedeniyle şemsiyelerle korunarak kaldırımda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde bulunan bir marketin tabelası zarar gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine Silivri İtfaiye ekipleri ve Polis ekipleri sevk edildi. Tabela kopmak üzereyken itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı. Bu sırada Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak vatandaşları uyardı.
- İstanbul
Kaynak: DHA