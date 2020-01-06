SİLİVRİ'DE FIRTINA VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI
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SİLİVRİ'DE FIRTINA VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI /İSTANBUL DHAİstanbul'da etkisini gösteren fırtına Silivri'de de vatandaşlara zor anlar yaşattı.

06.01.2020 18:55 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:55
SİLİVRİ'DE FIRTINA VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI/İSTANBUL DHA

İstanbul'da etkisini gösteren fırtına 'de de vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Fırtına ve yağış nedeniyle şemsiyelerle korunarak kaldırımda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde bulunan bir marketin tabelası zarar gördü. verilmesi üzerine olay yerine Silivri İtfaiye ekipleri ve Polis ekipleri sevk edildi. Tabela kopmak üzereyken itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı. Bu sırada Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak vatandaşları uyardı. 

Görüntü Dökümü: ------------------İş yerinin zarar gören sokak tabelası-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Polis ekiplerinden detaylar

-Vatandaşlardan detaylar


Kaynak: DHA
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