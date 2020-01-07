SİLİVRİ'DE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR
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SİLİVRİ'DE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

Uğur Samet AVCI/ Silivri'de etkili olan yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

07.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:44
SİLİVRİ'DE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

Uğur Samet AVCI/  Silivri'de etkili olan yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

'da fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle Silivri'de vatandaşlar yürümekte zorlandı. Sahilde denizin yaklaşık 40 metre çekildiği görülürken, fırtınadan dolayı bazı balıkçı teknelerin güverteleri su aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------Silivri sahilinden görüntüler-Teknelerden görüntüler-İlçe Merkezinden görüntüler

-Vatandaşlardan görüntüler


Kaynak: DHA
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