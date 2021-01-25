Silivri'de fırtına: dev dalgalar oluştu

SİLİVRİ'de sabah saatlerinde başlayan fırtına , öğleden sonra etkisini arttırdı. Şiddetli fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu.

Silivri'de öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına ve yağmur nedeniyle sahil boyunda yer yer su birikintileri ve boyu 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dalgaların etkisiyle bir balıkçı teknesi batarken, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ayrıca yağış nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı