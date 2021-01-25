Silivri'de fırtına: dev dalgalar oluştu
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Silivri'de fırtına: dev dalgalar oluştu

25.01.2021 16:34 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:44
Silivri'de fırtına: dev dalgalar oluştu

SİLİVRİ'de sabah saatlerinde başlayan fırtına, öğleden sonra etkisini arttırdı.

SİLİVRİ'de sabah saatlerinde başlayan fırtına, öğleden sonra etkisini arttırdı. Şiddetli fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu.

Silivri'de öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına ve yağmur nedeniyle sahil boyunda yer yer su birikintileri ve boyu 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dalgaların etkisiyle bir balıkçı teknesi batarken, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ayrıca yağış nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı.


- İstanbul
Silivri'de fırtına: dev dalgalar oluştu
Silivri'de fırtına: dev dalgalar oluştu
Silivri'de fırtına: dev dalgalar oluştu
Silivri'de fırtına: dev dalgalar oluştu
Silivri'de fırtına: dev dalgalar oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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