Silivri'de fırtına: dev dalgalar oluştu
25.01.2021 16:34 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:44
SİLİVRİ'de sabah saatlerinde başlayan fırtına, öğleden sonra etkisini arttırdı.
SİLİVRİ'de sabah saatlerinde başlayan fırtına, öğleden sonra etkisini arttırdı. Şiddetli fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu.
- İstanbul
Silivri'de öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına ve yağmur nedeniyle sahil boyunda yer yer su birikintileri ve boyu 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dalgaların etkisiyle bir balıkçı teknesi batarken, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ayrıca yağış nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı