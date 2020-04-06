SİLİVRİ'DE FIRTINA ÇATILARA ZARAR VERDİ
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› SİLİVRİ'DE FIRTINA ÇATILARA ZARAR VERDİ - Haberler
Silivri, DHA, Güncel

SİLİVRİ'DE FIRTINA ÇATILARA ZARAR VERDİ

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de dün akşam saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

06.04.2020 18:03 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:07

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de dün akşam saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok binanın çatısı fırtınadan zarar gördü.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan villanın çatısı etkili olan fırtınadan dolayı koptu. Yine aynı caddedeki 6 katlı binanın çatısı da zarar gördü. Mimarsinan Mahallesi'nde ise televizyon vericisi fırtınadan dolayı devrildi. Çanta Mahallesi'nde ise 5 katlı binanın bacası koparken, olay yerine gelen İBB Çanta itfaiye ekipleri, çatıda tehlike arz eden parçaları topladı. Ayrıca Mimarsinan köprüsü restorasyon çalışmaları sırasında kullanılan güvenlik iskelesi fırtınadan dolayı zarar gördü.

SİLİVRİ'DE FIRTINA ÇATILARA ZARAR VERDİ

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

SİLİVRİ'DE FIRTINA ÇATILARA ZARAR VERDİ
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti Haberler
İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı Haberler
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı Haberler
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Haberler
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı Haberler
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
TBMM'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi Haberler
TBMM'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt...
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı
Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı
Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı
Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli?
Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli?
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi
İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi
86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi
Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif...
Ünlü teknoloji devi Apple, sağlık çalışanları için maske üretimine başladı
Ünlü teknoloji devi Apple, sağlık çalışanları için maske üretimine başladı
Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor
Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor
Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı
Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'BİZDEN' isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak
Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Aleyna Tilki Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Rüştü Reçber Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Polis Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: SİLİVRİ'DE FIRTINA ÇATILARA ZARAR VERDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 18:46:02. #1.14#
title