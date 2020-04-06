SİLİVRİ'DE FIRTINA ÇATILARA ZARAR VERDİ Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de dün akşam saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de dün akşam saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok binanın çatısı fırtınadan zarar gördü.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan villanın çatısı etkili olan fırtınadan dolayı koptu. Yine aynı caddedeki 6 katlı binanın çatısı da zarar gördü. Mimarsinan Mahallesi'nde ise televizyon vericisi fırtınadan dolayı devrildi. Çanta Mahallesi'nde ise 5 katlı binanın bacası koparken, olay yerine gelen İBB Çanta itfaiye ekipleri, çatıda tehlike arz eden parçaları topladı. Ayrıca Mimarsinan köprüsü restorasyon çalışmaları sırasında kullanılan güvenlik iskelesi fırtınadan dolayı zarar gördü.

Görüntü Dökümü: --------------İtfaiye ekibinin çalışması-Çatısı kopan bina ve villanın görüntüsü-Genel görüntüler

Kaynak: DHA