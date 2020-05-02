SİLİVRİ'DE FELÇLİ KÖPEK İÇİN KURTARMA OPERASYONU
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SİLİVRİ'DE FELÇLİ KÖPEK İÇİN KURTARMA OPERASYONU

SİLİVRİ'DE FELÇLİ KÖPEK İÇİN KURTARMA OPERASYONU
02.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:09

SİLİVRİ'de belden aşağısı tutmayan felçli köpek, HAYKURDER ve itfaiye ekipleri tarafından arama ve kurtarma çalışması sonucunda bulundu.

SİLİVRİ'de belden aşağısı tutmayan felçli köpek, HAYKURDER ve itfaiye ekipleri tarafından arama ve kurtarma çalışması sonucunda bulundu.

Olay, saat 02.00 sıralarında Yeni mahallede yaşandı. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği'ne (HAYKURDER) dün gece yaralı bir köpek ihbarı geldi. İstanbul Silivri'de eski bir tuğla fabrikasının yıkıntıları arasına kaçan köpek için operasyon gerçekleştirdi. İlk önce Silivri İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve HAYKURDER gönüllüleri olay yerine sevk edildi. Yıkılmış olan fabrikanın molozları arasında başlayan arama kurtarma operasyonu tam 2 saat sürdü. Silivri İtfaiye Amirliği tarafından getirilen projektör ve arazi araçları ile önce arazi aydınlatıldı. Ardından itfaiye personeli, belediye personeli ve hayvan severler inşaat molozları ve fabrika arazisinde tarama faaliyetine başladı. Belden aşağısı tutmayan felçli köpek tam 2 saat süren arama çalışmasının ardından bulundu. Silivri Belediyesi Nöbetçi Veteriner Hekimi Mete Derbu Dörtyol'un olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı köpek ardından tedavisi için Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

PAÇALI: MİNİK DOSTUMUZUN HAYATA TUTUNMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, yaptığı açıklamada arama kurtarma faaliyetine katılarak yaralı köpeği çaresizliğe ve ölüme terk etmeyen itfaiye, belediye ekipleri ve dernek gönüllülerine teşekkür etti. Köpeğin durumu hakkında da bilgi veren dernek başkanı Erman Paçalı, "Yaralı dostumuzun müdahaleleri Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde nöbetçi hekimimiz Mete Derbu Dörtyol tarafından yapıldı. Edindiğimiz bilgiye göre, klinik muayene ve ileri tetkiklerinde kırık ya da başka bir travmaya rastlanmadı. Ancak belden aşağısı felç. Felç olmasına sebep olan hastalık kaynağı araştırılıyor. 48 saat gözlem altında tutulacak. Sonrasında hekimlerin değerlendirmesi doğrultusunda iyileşmesi için ne gerekiyorsa yapılacak. Dostumuz 5 yaşlarında erkek. Gecenin kör karanlığında öyle bir fabrika yıkıntısında onu orada terk etmeyip 2 saat boyunca arayan bulan tüm ekiplere teşekkürler. Dostumuzun tedavisini takip ediyoruz. İyileştikten sonra ona güzel bir yuva bulabilmeyi umut ediyoruz" dedi.

SİLİVRİ'DE FELÇLİ KÖPEK İÇİN KURTARMA OPERASYONU

Kaynak: DHA

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