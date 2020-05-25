Silivri'de feci kaza: 1 ölü
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Silivri'de feci kaza: 1 ölü

Silivri'de feci kaza: 1 ölü Dereye uçan araçta feci şekilde sıkışarak can verdi Silivri D-100 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere çarptıktan sonra yolun altındaki dereye uçtu.

25.05.2020 12:28 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:33

Silivri'de feci kaza: 1 ölü

Dereye uçan araçta feci şekilde sıkışarak can verdi

İSTANBUL - Silivri D-100 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere çarptıktan sonra yolun altındaki dereye uçtu. Feci kazada araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah 09.00 sıralarında D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çaptıktan sonra yolun altındaki Tuzla deresine uçtu. Metrelerce yüksekten dereye uçan araçta 67 yaşındaki sürücü Abdurrahman Hatipoğlu araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri Hatipoğlu'nun cesedini araçtan çıkararak Silivri Devlet Hastanesi morguna götürdü. Polis, kazaya ilişkin incelme başlattı.

Silivri'de feci kaza: 1 ölü

Kaynak: İHA

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