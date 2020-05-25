Silivri'de feci kaza: 1 ölü
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Silivri'de feci kaza: 1 ölü

Silivri D100 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere çarptıktan sonra yolun altındaki dereye uçtu.

Silivri'de feci kaza: 1 ölü
25.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:45

Silivri D100 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere çarptıktan sonra yolun altındaki dereye uçtu. Feci kazada araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah 09.00 sıralarında D100 kara yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çaptıktan sonra yolun altndaki Tuzla deresine uçtu. Metrelerce yüksekten dereye uçan araçta 67 yaşındaki sürücü Abdurrahman Hatipoğlu araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri Hatipoğlu'nun cesedini araçtan çıkararak Silivri Devlet Hastanesi morguna götürdü. Polis, kazaya ilişkin incelme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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