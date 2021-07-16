SİLİVRİ'DE FABRİKAYA GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI
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SİLİVRİ'DE FABRİKAYA GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de fabrikanın elektrik trafosuna giren yılanı itfaiye ekipleri çıkararak, araziye bıraktı.

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de fabrikanın elektrik trafosuna giren yılanı itfaiye ekipleri çıkararak, araziye bıraktı.

Olay, saat 15.00 sıraları Çanta Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada yaşandı. Fabrikanın elektrik trafosuna giren yaklaşık 1 buçuk metrelik yılan, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Yılan, ekipler tarafından yerleşim alanına uzak araziye bırakıldı.

SİLİVRİ'DE FABRİKAYA GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI
SİLİVRİ'DE FABRİKAYA GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI
SİLİVRİ'DE FABRİKAYA GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI
SİLİVRİ'DE FABRİKAYA GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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