SİLİVRİ'DE FABRİKAYA GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI
Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de fabrikanın elektrik trafosuna giren yılanı itfaiye ekipleri çıkararak, araziye bıraktı.
Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA
Silivri'de fabrikanın elektrik trafosuna giren yılanı itfaiye ekipleri çıkararak, araziye bıraktı.
Olay, saat 15.00 sıraları Çanta Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada yaşandı. Fabrikanın elektrik trafosuna giren yaklaşık 1 buçuk metrelik yılan, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Yılan, ekipler tarafından yerleşim alanına uzak araziye bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı