Son dakika haberi! Silivri'de fabrika yangını (2)
Gelen son dakika haberlerine göre Silivri'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Silivri'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Sancaktepe Mahallesi Klas Sokak'ta bulunan ve otomobil yedek parçası ürettiği belirtilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük