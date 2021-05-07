Son dakika haberi! Silivri'de fabrika yangını (2)
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Son dakika haberi! Silivri'de fabrika yangını (2)

Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Silivri'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Silivri'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sancaktepe Mahallesi Klas Sokak'ta bulunan ve otomobil yedek parçası ürettiği belirtilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Son dakika haberi! Silivri'de fabrika yangını (2)
Son dakika haberi! Silivri'de fabrika yangını (2)
Son dakika haberi! Silivri'de fabrika yangını (2)
Son dakika haberi! Silivri'de fabrika yangını (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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