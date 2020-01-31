Silivri'de fabrikada yangın
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Silivri'de fabrikada yangın

SİLİVRİ'de Ortaköy Sanayi sitesinde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

31.01.2020 00:08 | Son Güncelleme: 31.01.2020 00:08
Silivri'de fabrikada yangın
SİLİVRİ'de Ortaköy Sanayi sitesinde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, saat 22.45 sıralarında Ortaköy Mahallesi sanayi sitesinde kablo ve inşaat malzemelerinin üretildiği fabrikada çıktı. Fabrikanın depo kısmında dumanların yükseldiğini fark eden çalışanlar, durumu ekiplerine verdi. Olay yerine 112 sağlık ekipleri, ve Selimpaşa İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından depodaki elektrik kablolarında çıkan yangını kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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