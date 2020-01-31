: Silivri'de fabrikada yangın

31.01.2020 00:06 | Son Güncelleme: 31.01.2020 00:08

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de Ortaköy Sanayi sitesinde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, saat 22.45 sıralarında Ortaköy Mahallesi sanayi sitesinde kablo ve inşaat malzemelerinin üretildiği fabrikada çıktı. Fabrikanın depo kısmında dumanların yükseldiğini fark eden çalışanlar, durumu İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine 112 sağlık ekipleri, Silivri ve Selimpaşa İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından depodaki elektrik kablolarında çıkan yangını kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu