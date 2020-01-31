Silivri'de fabrikada yangın
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Silivri'de fabrikada yangın

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de Ortaköy Sanayi sitesinde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

31.01.2020 00:06 | Son Güncelleme: 31.01.2020 00:08
Silivri'de fabrikada yangın

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

'de Ortaköy Sanayi sitesinde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, saat 22.45 sıralarında Ortaköy Mahallesi sanayi sitesinde kablo ve inşaat malzemelerinin üretildiği fabrikada çıktı. Fabrikanın depo kısmında dumanların yükseldiğini fark eden çalışanlar, durumu İtfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine 112 sağlık ekipleri, Silivri ve Selimpaşa İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından depodaki elektrik kablolarında çıkan yangını kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: DHA

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: Silivri'de fabrikada yangın
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