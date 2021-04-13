Son dakika gündem: Silivri'de fabrika yangını
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Son dakika gündem: Silivri'de fabrika yangını

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... SİLİVRİ'de kauçuk üretiminin yapıldığı fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SİLİVRİ'de kauçuk üretiminin yapıldığı fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 fabrika çalışanı ilçedeki hastanelere kaldırıldı. 

Yangın, saat 20.00 sıralarında Çanta Merkez Mahallesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında çıktı. Fabrikanin giriş katında dumanların yükseldiğini gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen, İBB Silivri, Çanta ve Değirmenköy itfaiye ekipleri, giriş kattaki yangını diğer kısımlara sıçramadan söndürdü. Dumandan etkilenen 5 fabrika çalışanı ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Fabrikanın giriş katında hasar oluştu.


- İstanbul
Son dakika gündem: Silivri'de fabrika yangını
Son dakika gündem: Silivri'de fabrika yangını
Son dakika gündem: Silivri'de fabrika yangını
Son dakika gündem: Silivri'de fabrika yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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