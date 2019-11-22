Silivri'de fabrika yangını
Haberler » Güncel » Silivri'de fabrika yangını - Haber

Silivri'de fabrika yangını

SİLİVRİ'de bir fabrikada yangın çıktı.

22.11.2019 17:39 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:44
Silivri'de fabrika yangını

'de bir fabrikada yangın çıktı.

Sanayi sitesinde bulunan 4 katlı kağıt fabrikasının giriş katında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yargına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Silivri'de fabrika yangını
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et