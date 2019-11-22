SİLİVRİ'DE FABRİKA YANGINI

22.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:20

SİLİVRİ'de bir fabrikada yangın çıktı.

Silivri Ortaköy Sanayi sitesinde bulunan 4 katlı kağıt fabrikasının giriş katında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yargına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

------------Yangından görüntü-İtfaiyenin müdahalesi

-Çalışmalar

Kaynak: DHA