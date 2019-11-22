SİLİVRİ'DE FABRİKA YANGINI
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SİLİVRİ'DE FABRİKA YANGINI

SİLİVRİ'de bir fabrikada yangın çıktı.

22.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:20
SİLİVRİ'DE FABRİKA YANGINI

'de bir fabrikada yangın çıktı.

Sanayi sitesinde bulunan 4 katlı kağıt fabrikasının giriş katında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yargına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

------------Yangından görüntü-İtfaiyenin müdahalesi

-Çalışmalar


Kaynak: DHA
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