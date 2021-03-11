Silivri'de evlerden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı
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Silivri'de evlerden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı

11.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:54
Silivri'de evlerden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı

SİLİVRİ'de girdikleri evlerden eşya ve para çaldıkları belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SİLİVRİ'de girdikleri evlerden eşya ve para çaldıkları belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık yapmak için apartmana giren şüphelilerden birinin katları kontrol etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Silivri'de evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, hırsızlık olayına karışan biri 18 yaşından küçük 5 şüphelinin Esenler'de ikamet ettiğini belirledi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de  hırsızlık olayına karışan şüpheliler O.K., Ü.Ğ., T.E., M.A. ile 18 yaşından küçük İ.E.,'yi yakalayarak gözaltına aldı. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaşı küçük İ.E. ise serbest bırakıldı.  

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ KAMERADA

Öte yandan, yakalanan 2 şüphelinin yine Silivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmana girdikleri belirlendi. 2 şüphelinin girdikleri dairelerde çok sayıda parfüm ve içerisinde bin lira olan kumbarayı çaldığı tespit edilirken, hırsızdan birinin girdiği apartmanda katları kontrol etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan komşularının hırsızlık olayını haber vermesi üzerine dairesine gelen Kemal Jüri, kapının zarar  gördüğünü ve evinin dağınık olduğunu gördü. 

(Fotoğraf)


Silivri'de evlerden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı
Silivri'de evlerden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı
Silivri'de evlerden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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