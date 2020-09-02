SİLİVRİ'DE EVİNDE DÜŞEN KADINI İTFAİYE KURTARDI
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SİLİVRİ'DE EVİNDE DÜŞEN KADINI İTFAİYE KURTARDI

SİLİVRİ'de yaşadığı evinde düşerek, ayağa kalkamayan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

02.09.2020 10:27 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:37

SİLİVRİ'de yaşadığı evinde düşerek, ayağa kalkamayan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 75 yaşındaki Gülbahar Yöndemli dengesini kaybederek düştü. Bağırarak komşuların dikkatini çeken yaşlı kadın, komşularına 'düştüm ayağa kalkamıyorum, beni kurtarın" dedi. Komşuları tarafından bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadının bulunduğu daireye balkondan giren İtfaiye ekipleri, yaşlı kadını yerde yatar vaziyette buldu. Daire kapısının açıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadın Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SİLİVRİ'DE EVİNDE DÜŞEN KADINI İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: DHA

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