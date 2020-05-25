SİLİVRİ'DE EVİN BAHÇESİNE GİREN 2 METRELİK YILAN KORKUTTU
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SİLİVRİ'DE EVİN BAHÇESİNE GİREN 2 METRELİK YILAN KORKUTTU

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de bir evin bahçesine giren yılan korku paniğe neden oldu.

25.05.2020 16:34 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:41

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de bir evin bahçesine giren yılan korku paniğe neden oldu. 2 metrelik yılan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak evden uzaklaştırıldı.

Olay, Kavaklı Merkez Mahallesinde bulunan bir evin bahçesinde öğle saatlerinde yaşandı. Bahçede yılan olduğu fark eden ev sakinleri, durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Selimpaşa itfaiye ekipleri, 2 metrelik yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Bir süre İtfaiye ekiplerini zor anlar yaşatan yılan daha sonra yerleşim alanlarına uzak mevkide araziye bırakıldı.

SİLİVRİ'DE EVİN BAHÇESİNE GİREN 2 METRELİK YILAN KORKUTTU

Kaynak: DHA

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