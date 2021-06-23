SİLİVRİ'DE EV YANGINI
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SİLİVRİ'DE EV YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de bir evde çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi.

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de bir evde çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi.

Olay, 21.00 sıralarında Seymen Mahallesi'nde bulunan tek katlı dairede meydana geldi. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Silivri ve Çanta itfaiye ekipleri, çıktığı mutfak kısmına müdahale ederek, yangını diğer odalara sıçramadan söndürdü. Çıkan yangında mutfak tamamen kullanılamaz hale geldi.

SİLİVRİ'DE EV YANGINI
SİLİVRİ'DE EV YANGINI
SİLİVRİ'DE EV YANGINI
SİLİVRİ'DE EV YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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