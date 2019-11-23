Silivri'de elektrik direğine çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı
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Silivri'de elektrik direğine çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

Silivri'de, minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

23.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:48
Silivri'de elektrik direğine çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

'de, minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Sayalar Mahallesi yolu Çayırdere mevkisinde bir su firmasına ait minibüs, sürücüsü Ömer F.E'nin kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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